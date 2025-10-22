صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی اکرام اللہ کا واسا ٹیسٹنگ لیبارٹری نوشہرہ روڈ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی اکرام اللہ کا واسا ٹیسٹنگ لیبارٹری نوشہرہ روڈ کا دورہ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ایم ڈی واسا اکرام اللہ ڈی ایم ڈی خرم نبیل بٹ نے دیگر افسر وں کے ہمراہ واسا ٹیسٹنگ لیبارٹری نوشہرہ روڈ کا وزٹ کیا اس موقع پر انچارج لیبارٹری نے بریفنگ دی۔ عملہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی واسا اکرام اللہ کا کہنا تھا کہ۔۔۔

شہریوں کو سہولیات پہنچانے کیلئے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے اور پانی کے نمونہ جات جہاں سے بھی حاصل ہوں ان کو فوری طور پر ٹیسٹ کر کے متعلقہ حکام کو اگاہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد ہی واسا کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس اعتماد کو ہرصورت قائم رکھا جائے گا۔

 

