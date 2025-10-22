صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر میں جعلی شہد بنانے کا مکروہ کاروبار ، یو نٹ بند

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گھر میں چھپ کر جعلی شہد بنانے کا مکروہ دھندہ بے نقاب کردیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے پنڈی بائی پاس پر کارروائی کی جس میں 40کلو چینی، 50کلو جعلی و ملاوٹی شہد، شوگر سیرپ اور کھلے رنگ ضبط کرکے یونٹ بند کردیا ۔

یونٹ سے جعلی شہد برآمد ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی، موقع پر جعلی شہد بنانے کے شواہد پائے جانے پر سخت ایکشن لیا گیا، تیار جعلی شہد پر تاریخ اجرا، تنسیخ اور یونٹ کا نام پتہ بھی عدم موجود پایا گیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق مضر صحت شہد کو دلکش پیکنگ لگا کر مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا، قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور جعل سازی پر مالک کیخلاف مقدمہ درج کرایا گیا ، وزیراعلٰی کی ہدایت پر جعلسازی کرنے والوں کیخلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں، اشیا خورو نوش کی تیاری میں جعلسازی کرنیوالے کسی رعایت کے مستحق نہیں، خوراک کے معیار پر زیرو ٹالرینس، خلاف ورزی کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کی جائیگی۔

 

