سموگ نے ڈیرے ڈال لئے ‘ ماحو لیاتی آلودگی میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں سموگ نے ڈیرے ڈال لئے جس کے باعث آلودگی بڑھ گئی ، ائیرکوالٹی انڈکس 220تک پہنچ گیا، سانس ، گلے اورجلدی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ بتایاگیاہے کہ گوجرانوالہ میں روزبروز آلودگی میں اضافہ ہوتاجارہاہے ، ائیرکوالٹی انڈکس220 تک جاپہنچاہے جبکہ جن علاقوں میں فیکٹریاں ہیں وہاں ایئر کوالٹی انڈیکس300سے بڑھ گیا ۔

لاہور ،فیصل آبادکے بعد فضائی آلودگی میں گوجرانوالہ کا نمبرہے ،ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں پر پانی کا چھڑکائو کیا جا رہا ہے ۔ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں لیکن اس کے باجودائیر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے ۔ طبی ماہرین کی جا نب سے شہریوں کو گھروں سے نکلتے ہوئے ماسک اور گلاسز پہننے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔سموگ سے بچوں،بزرگوں میں سانس،گلے اور جلد کے امراض پھیلنے کا خدشہ ہے ۔سموگ کے باعث شدید کھانسی ہوتی ہے آنکھوں میں جلن اور سرخی ہورہی ہے ،بچے اور بزرگ زیادہ متاثر رہے ہیں ۔محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش ہی سموگ کا حل ہے لیکن ابھی دو دور تک بارش کا کوئی امکان نہیں تاہم شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔

 

