حافظ آباد:ٹھیکیدار نکاسی آب کے نالہ ادھورے چھوڑ کر غائب
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) حافظ آباد شہر میں علی پورروڈ کے آغاز پر ٹھیکیدار نکاسی آب کے نالہ ادھورے چھوڑ کر غائب ہوگیا جس سے نالے ناقص میٹریل اور لاپرواہی کے باعث ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہوکر گرنے لگے ۔نالوں کے ٹوٹنے سے گنداپانی ایک بار پھرنواب کالونی اور ملحقہ علاقوں میں کھڑا ہوناشروع ہوگیا۔
علاقہ مکین ٹھیکیدار اورمقامی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ۔ حافظ آباد سے علی پورروڈ تعمیر ہوئے دوماہ کا عرصہ ہوچکا ہے لیکن شہر میں اس سڑک کا جہاں پرڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ایم این اے سائرہ افضل تارڑ نے افتتاح کیا تھا ۔وہ جگہ اسوقت ٹھیکیدار کے غائب ہونے کے باعث گہرے گڑھوں کے ساتھ ساتھ کھنڈرات کے مناظر پیش کررہی ہے ۔ ایک تو علی پورروڈ کے شروع ہوتے ہی دونوں اطراف میں کنواں نماگڑھے پڑے چلے آرہے ہیں جہاں اب تک درجنوں افراد اور طلبہ وطالبات گرکر زخمی ہوچکے ہیں ۔علاقہ مکینوں نے شدیداحتجا ج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے مذکورہ شاہراہ پر نکاسی آب کے نامکمل نالوں اور کنواں نما گڑھوں کی فوری تعمیر کرکے اس شاہراہ پر سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں کو ذہنی اذیت سے بچایاجائے ۔