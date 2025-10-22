صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ٹھیکیدار نکاسی آب کے نالہ ادھورے چھوڑ کر غائب

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ٹھیکیدار نکاسی آب کے نالہ ادھورے چھوڑ کر غائب

حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) حافظ آباد شہر میں علی پورروڈ کے آغاز پر ٹھیکیدار نکاسی آب کے نالہ ادھورے چھوڑ کر غائب ہوگیا جس سے نالے ناقص میٹریل اور لاپرواہی کے باعث ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہوکر گرنے لگے ۔نالوں کے ٹوٹنے سے گنداپانی ایک بار پھرنواب کالونی اور ملحقہ علاقوں میں کھڑا ہوناشروع ہوگیا۔

علاقہ مکین ٹھیکیدار اورمقامی انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ۔ حافظ آباد سے علی پورروڈ تعمیر ہوئے دوماہ کا عرصہ ہوچکا ہے لیکن شہر میں اس سڑک کا جہاں پرڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ایم این اے سائرہ افضل تارڑ نے افتتاح کیا تھا ۔وہ جگہ اسوقت ٹھیکیدار کے غائب ہونے کے باعث گہرے گڑھوں کے ساتھ ساتھ کھنڈرات کے مناظر پیش کررہی ہے ۔ ایک تو علی پورروڈ کے شروع ہوتے ہی دونوں اطراف میں کنواں نماگڑھے پڑے چلے آرہے ہیں جہاں اب تک درجنوں افراد اور طلبہ وطالبات گرکر زخمی ہوچکے ہیں ۔علاقہ مکینوں نے شدیداحتجا ج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے مذکورہ شاہراہ پر نکاسی آب کے نامکمل نالوں اور کنواں نما گڑھوں کی فوری تعمیر کرکے اس شاہراہ پر سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں کو ذہنی اذیت سے بچایاجائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر