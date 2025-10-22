صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر نوید حیدر شیرازی سے صدر جٹ فیڈریشن گلزار دوچھہ کی ملاقات

  • گوجرانوالہ
نوکھر(نامہ نگار )کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی سے صدر جٹ فیڈریشن چودھری گلزار دوچھہ نے ملاقات اور اگلے گریڈ میں ترقی پر مبارکبادی ۔ اس موقع پر معروف اوورسیز پاکستانی بزنس مین گلزار احمد دوچھہ نے کہا کہ سید نوید حیدر شیرازی فرض شناس اور ہر دلعزیز آفیسر ہیں جو فرائض منصبی بہتر طور پر انجام دے رہے ہیں۔

