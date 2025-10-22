وزیرآباد:سہولت بازار میں قرعہ اندازی سے دکانیں الاٹ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن باعزت روزگار،پنجاب حکومت کے زیر اہتمام عوام کیلئے سہولت بازار کا قیام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کے لئے ماڈل بازار ایک بہتر upین اقدام ہے ، سارا سال سستی اور معیاری اشیائے خوردونوش کی دستیابی ممکن ہو گی۔۔۔
سبزیاں،پھل،گوشت و دیگر اشیائے خوردو نوش ماڈل بازار میں مارکیٹ کمیٹی کے ریٹ سے بھی کم قیمت پر دستیاب ہوں گے ،کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا یہ پراجیکٹ عوام کیلئے کسی نعمت سے کم نہیں جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دستیاب ہوں گی۔ان خیالات کا اظہار تحصیلدار عون عباس چٹھہ نے وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قائم سہولت بازار میں قرعہ اندازی کے ذریعے دکانیں الاٹ کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر صدام حسین،یحییٰ سردار،میاں علی رضا نیکو کارہ،عبد اللہ تبسم ودیگر نے بھی خطاب کیا۔65د کانوں کیلئے 340درخواستیں وصول ہوئیں،65د کانوں میں معذور افراد، خواتین،مینارٹی کا بھی کوٹہ مختص کیا گیا۔قرعہ اندازی تمام درخواست داروں کے سامنے شفاف طریقہ سے منعقد ہوئی جسے تمام درخواست گزاروں نے خوش آئند قرار دیا۔