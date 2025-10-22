موجودہ دور میں طب یونانی کی بنیاد کو سمجھنا ہو گا:حکما
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )حکیم محمد احمد سلیمی صدر نیشنل کونسل فار طب نے کہا ہے کہ ہر دور میں طب یونانی نے اپنا سکہ منوایا ہے اور ہمیں موجودہ دور میں بطورِ طبیب طب یونانی کی بنیاد کو سمجھنا ہو گا اور طب یونانی کے مسلم و غیر مسلم مشاہیر کی کتب کا مطالعہ کرنا ہو گا۔تفصیلات کے مطابق انہوں نے نامور سائنسدانوں اور کتب کا نام لے کر کہا کہ۔۔۔
کسی بھی دور میں طب کی ترقی کی بنیاد یہی نامور طبیب سائنسدان و مشاہیر ہیں ، طب و طبیب کی حیثیت منوانے اور اپنے حقوق کی خاطر تفرقہ میں بٹنے کے بجائے متحد ہو جائیں، کتاب کو ہمیشہ دوست رکھیں اورروزانہ مطالعہ ضرور کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سلطان طبیہ کالج میں سال چہارم کے طلبا وطالبات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔چیئرمین سلطان طبیہ کالج ڈاکٹر شوکت علی نے کہا کہ الوداعی تقریبات کے موقع پر طلبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسواپنے مادر علمی اور اساتذہ سے محبت کا اظہار ہوتے ہیں،ہمارا ادارہ آپکی رہنمائی کیلئے ہر وقت میسر ہوگا، محترمہ صائمہ زاہد ایم پی اے نے کہا کہ طب و طبیب اور ہومیو پیتھک ڈاکٹرز کے مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن تعاون اور ایوان سمیت ہر سطح پر اطبا کرام کی آواز بنوں گی ۔