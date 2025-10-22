صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ دور میں طب یونانی کی بنیاد کو سمجھنا ہو گا:حکما

  • گوجرانوالہ
موجودہ دور میں طب یونانی کی بنیاد کو سمجھنا ہو گا:حکما

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )حکیم محمد احمد سلیمی صدر نیشنل کونسل فار طب نے کہا ہے کہ ہر دور میں طب یونانی نے اپنا سکہ منوایا ہے اور ہمیں موجودہ دور میں بطورِ طبیب طب یونانی کی بنیاد کو سمجھنا ہو گا اور طب یونانی کے مسلم و غیر مسلم مشاہیر کی کتب کا مطالعہ کرنا ہو گا۔تفصیلات کے مطابق انہوں نے نامور سائنسدانوں اور کتب کا نام لے کر کہا کہ۔۔۔

کسی بھی دور میں طب کی ترقی کی بنیاد یہی نامور طبیب سائنسدان و مشاہیر ہیں ، طب و طبیب کی حیثیت منوانے اور اپنے حقوق کی خاطر تفرقہ میں بٹنے کے بجائے متحد ہو جائیں، کتاب کو ہمیشہ دوست رکھیں اورروزانہ مطالعہ ضرور کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سلطان طبیہ کالج میں سال چہارم کے طلبا وطالبات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔چیئرمین سلطان طبیہ کالج ڈاکٹر شوکت علی نے کہا کہ الوداعی تقریبات کے موقع پر طلبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسواپنے مادر علمی اور اساتذہ سے محبت کا اظہار ہوتے ہیں،ہمارا ادارہ آپکی رہنمائی کیلئے ہر وقت میسر ہوگا، محترمہ صائمہ زاہد ایم پی اے نے کہا کہ طب و طبیب اور ہومیو پیتھک ڈاکٹرز کے مسائل کے حل کیلئے ہر ممکن تعاون اور ایوان سمیت ہر سطح پر اطبا کرام کی آواز بنوں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا نرخوں پر عملدرآمد ، تجاوزات کیخلاف آپریشن کا دائرہ کاربڑھانے کا فیصلہ

انسدادِسموگ کیلئے جارحانہ مہم چلائی جائے ، بلال یاسین

انسدادِسموگ اقدامات پر ہر صورت عمل کیاجائے :ڈی سی

کمشنر اور آر پی او کاضلع چنیوٹ کا دورہ ،سہولیات کامعائنہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کازیرتعمیر ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ

امن کیلئے پیر وارث شاہ ؒکا پیغام عام کرناہوگا، ڈاکٹر اقرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر