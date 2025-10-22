صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیس افسروں کی اہلسنت والجماعت کے علما سے ملاقاتیں

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم کی ہدایت پر ضلع بھر میں ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے مختلف مکاتبِ فکر کے علمائے کرام، خصوصاً اہلِ سنت والجماعت کے علما سے خصوصی ملاقاتیں کیں۔ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد مذہبی ہم آہنگی، اتحاد بین المسلمین، رواداری اور معاشرتی امن کے فروغ کے لیے ایک مربوط اور مؤثر حکمتِ عملی ترتیب دینا تھا۔

ملاقاتوں کے دوران پولیس افسر وں نے علما کرام کو بتایا کہ امن و امان کے قیام کے لیے عوامی تعاون ناگزیر ہے اورگوجرانوالہ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات سرگرمِ عمل ہے ۔ علما کرام نے اس موقع پر کہا کہ وہ محبت، برداشت اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنے کیلئے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھیں گے ۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اپنے خطابات میں امن، اتحاد، رواداری اور ملی یکجہتی کے موضوعات کو فروغ دیں گے تاکہ معاشرہ انتشار سے محفوظ رہے ۔اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم نے کہا کہ گوجرانوالہ پولیس کا مقصد صرف جرائم کی روک تھام نہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی ہے ۔ انہوں نے ایس ایچ اوز کو ہدایت دی کہ مساجد، امام بارگاہوں، مدارس اور مذہبی اجتماعات کی سکیورٹی کے انتظامات مزید بہتر بنائے جائیں ۔

 

