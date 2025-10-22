گجرات :کورٹ روڈ اور گلزار مدینہ روڈ پر خوبصورت لائٹیں نصب
گجرات (نامہ نگار )ڈی سی گجرات نورالعین شہر کو خوبصورت اور روشن بنانے کیلئے سرگرم،SMD ایل ای ڈی بورڈ) لگانے والی کمپنی کی طرف سے گجرات کو خوبصورت اور سرسبز بنانے کیلئے کورٹ روڈ اور گلزار مدینہ روڈ پر خوبصورت لائٹیں لگائی گئی ہیں جبکہ کورٹ روڈ پر خوبصورت اور مہنگے ترین پودے میڈین میں لگائے جارہے ہیں جس سے روڈ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوجائیگا رات کے وقت کورٹ روڈ پر SMD(ایل ای ڈی بورڈ) اور خوبصورت لائٹیں چلنے سے سڑک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے ۔
