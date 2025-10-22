صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) شہر اقبال سمیت ضلع بھر میں ماحولیاتی تحفظ اور سموگ کے سدباب کیلئے موثر اقدامات کیلئے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں ماحول کے تحفظ اور اسموگ کے سدباب کیلئے مؤثر اور جامع حکمتِ عملی پر غور و خوض کیا گیا، ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ۔۔۔

سیالکوٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یا کوئی بھی ادارہ کوڑا کرکٹ کو آگ نہ لگائے ، ویسٹ اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، انہوں نے کہا کہ شہر کی فضا کا ائیر کوالٹی انڈیکس (AQI)روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے تاکہ ماحولیاتی بہتری اور سموگ کے کنٹرول کیلئے کئے جانے والے اقدامات کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے ، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ضلع بھر میں شجر کاری مہم چلائی جائے گی تاکہ فضائی آلودگی میں کمی اور ماحولیاتی توازن میں بہتری لائی جاسکے ، ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کوسڑکوں پر آنے سے روکا جائے اور بلڈنگ میٹریل کی ترسیل کے دوران یہ امر یقینی بنایا جائے کہ سامان سڑک پر نہ گرے اور ماحول آلودہ نہ ہو، انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں زیر تعمیر عمارتوں پر ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ دھول مٹی، شور اور ماحولیاتی آلودگی کو کم سے کم رکھا جا سکے ۔

 

