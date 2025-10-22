تجاوزات کا خاتمہ ،میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے آپریشن تیز کردیا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )تجاوزات کا خاتمہ کرنے کیلئے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے آپریشن کو تیز کردیا۔ میونسپل عملہ نے پرانی چونگی پسرور روڈ،چوک گھنٹہ گھر،سیٹلائٹ ٹاؤن،ٹھا کر سنگھ گیٹ میں کاروائی کرتے ہوئے 50کے قریب غیر قانونی شٹر گیٹ ،پختہ تھڑے ،آہنی جنگلے مسمار کر دئیے ، دوران آپریشن 150کے قریب عارضی تجاوزات کا موقع پر صفایا کردیا گیا۔متعددکو از خود تجاوزات ختم کرنے کی وارننگ دی گئی ۔
