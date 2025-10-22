صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کا خاتمہ ،میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے آپریشن تیز کردیا

  • گوجرانوالہ
تجاوزات کا خاتمہ ،میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے آپریشن تیز کردیا

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )تجاوزات کا خاتمہ کرنے کیلئے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے آپریشن کو تیز کردیا۔ میونسپل عملہ نے پرانی چونگی پسرور روڈ،چوک گھنٹہ گھر،سیٹلائٹ ٹاؤن،ٹھا کر سنگھ گیٹ میں کاروائی کرتے ہوئے 50کے قریب غیر قانونی شٹر گیٹ ،پختہ تھڑے ،آہنی جنگلے مسمار کر دئیے ، دوران آپریشن 150کے قریب عارضی تجاوزات کا موقع پر صفایا کردیا گیا۔متعددکو از خود تجاوزات ختم کرنے کی وارننگ دی گئی ۔

تجاوزات کا خاتمہ کرنے کیلئے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے آپریشن کو تیز کردیا۔ میونسپل عملہ نے پرانی چونگی پسرور روڈ،چوک گھنٹہ گھر،سیٹلائٹ ٹاؤن،ٹھا کر سنگھ گیٹ میں کاروائی کرتے ہوئے 50کے قریب غیر قانونی شٹر گیٹ ،پختہ تھڑے ،آہنی جنگلے مسمار کر دئیے ، دوران آپریشن 150کے قریب عارضی تجاوزات کا موقع پر صفایا کردیا گیا۔متعددکو از خود تجاوزات ختم کرنے کی وارننگ دی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر