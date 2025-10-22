شہری مسائل حل کئے بغیر ترقی ممکن نہیں:احمد حسن مٹو
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری احمد حسن مٹونے کہا ہے کہ اگرشہری مسائل حل نہ ہونگے تو پھرکیسے ترقی ممکن ہوسکے گی ہمارے لئے قابل فخریہ بات ہے کہ۔۔۔
دیگرشہروں سے آنیوالے بزنس مین جب گجرات چیمبرکی بلڈنگ اورسہولیات دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔تفصیلات کے مطابق گجرات میں فین انڈسٹری، شوز فیکٹری، صنعت فرنیچر سازی، صنعت کارپٹ، پلاسکو انڈسٹری،پاٹری انڈسٹری جیسے بڑے صنعتی ادارے دنیابھرمیں گجرات کی پہچان ہیں مگرافسوس سے کہناپڑتاہے کہ بدلے میں ہمیں سہولیات میسرنہیں گجرات شہرمیں ابھی تک ٹریفک اشارے نہیں چل سکے ہم ابھی تک کس دور میں رہ رہے ہیں۔ ان خیالات کااظہار صدرگجرات چیمبرآف کامرس اینڈ انڈسٹری احمد حسن مٹو نے گجرات چیمبر کے نو منتخب عہدیدار وں کو مبارکباد دینے کیلئے آنیوالے گجرات پریس کلب کے وفد کیساتھ میٹنگ کے دوران خصوصی نشست میں کیا ، صحافیوں کے وفد میں راجہ ریاض احمد راسخ، مدثراقبال، محمود اخترمحمود ،ملک شفقت اعوان، ابوبکرسیٹھی، وسیم گوندل، نوازش علی نوازش، شاکربیگ مرزا و دیگر شامل تھے صدر گجرات چیمبر احمد حسن مٹو نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب نے الیکٹرک بسیں وزیرآباد، ڈسکہ کودے دیں مگرگجرات کونظراندازکردیاگیا ہمیں صرف چند الیکٹرک بسیں ہی فراہم کردی جاتیں جس سے سینکڑوں افراد مستفید ہوجاتے صدرچیمبراحمد حسن مٹو نے بتایاکہ گجرات میں سیف سٹی پراجیکٹ کیلئے 35کلومیٹرلمبی تار جس کی مالیت 10لاکھ روپے ہے فراہم کریں گے اس کے ساتھ شہرمیں بیوٹیفکیشن پراجیکٹ کاآغازبھی جلد کیاجائے گا۔