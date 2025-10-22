مزدوروں کے حقوق کیلئے اقدامات کئے جا رہے :صوبائی وزیر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت محمد منشا اﷲ بٹ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے مزدور طبقے کی حالت بہتر بنانے اور ان کی عزتِ نفس بحال کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے انہی کے ویژن کے مطابق لیبر پالیسی میں انقلابی اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں جن کے تحت مزدور کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار روپے ماہانہ مقرر کر دی گئی ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر محنت و افرادی قوت کا چارج سنبھالنے کے بعد سیالکوٹ کے عوام کے اظہارِ تشکر کے لیے منعقدہ تقریب میں مسلم لیگی ورکرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ منشا اﷲ بٹ نے کہا کہ حکومت پنجاب مزدور کو صنعت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی ہے اور اسی سوچ کے تحت مزدوروں کو ان کا جائز مقام اور مکمل حقوق دلانے کیلئے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی فیکٹری اونر یا ادارہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے ہر ضلع میں لیبر ڈیپارٹمنٹ کے زیرِ انتظام ایک سکول اور ہسپتال موجود ہے ، جہاں تمام مزدوروں اور ان کی فیملیز کو مفت علاج معالجہ اور ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ تمام لیبر سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں اور ہسپتال شمسی توانائی پر منتقل کیے جا رہے ہیں تاکہ بجلی کی بچت کے ساتھ ماحول دوست نظام قائم کیا جا سکے ۔