مغلیہ برادری بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے :گورنر
گجرات (نامہ نگار )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں تنظیم مغلیہ کے وفد نے ضلعی صدر الحاج امجد فاروق آف نیشنل فرنشرز کی زیرقیادت ملاقات کی۔ ملاقات میں چیئرمین مشاورتی کمیٹی مرزا عطا محمد، چیئرمین یوتھ سکندر اشفاق،وائس چیئرمین نعمان احمد، ایگزیکٹو ممبر علی انصر گھمن، مرزا محمد ریاض ، رضوان امجد و دیگر شامل تھے ۔
الحاج امجد فاروق نے گجرات میں کامیاب مغل کنونشن میں شرکت پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا شکریہ اد اکیا اور ضلعی عہدیداران، مشاورتی کمیٹی اور مغلیہ یوتھ کے عہدیداران کا تعارف کرایا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ضلع گجرات کی مغلیہ برادری کے سرکردہ افراد بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں،میری ان کو بھرپور سپورٹ حاصل ہو گی، مغل برادری سے تعلق رکھنے والے افراد بڑے بڑے عہدوں اور بزنس میں بھی سب سے آگے ہیں۔ سیاست میں بھی انہیں آگے آنا چا ہیے اور عوام کی خدمت کر کے اپنا لوہا منوانا چا ہیے ، ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے ۔ الحاج امجد فاروق نے کہا کہ مغل برادری بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔