کھیلوں کا مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار :فیصل کنڈی
قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار )کیپیٹل پریمیئر لیگ (سی پی ایل) کے صدر چودھری ارشد علی بیگہ اور سی ای او آفتاب نیئر صدیقی کی قیادت میں وفد نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ملاقات کے دوران پاکستان بھر، بالخصوص خیبر پختونخوا میں کرکٹ کے فروغ، کھیلوں کی ترقی اور نوجوانوں کے بااختیار بنانے سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی۔
سی پی ایل انتظامیہ نے گورنر کو لیگ کے وژن اور مقاصد سے آگاہ کیا جس کا بنیادی ہدف ملک کے نوجوان کرکٹرز کو یکساں مواقع فراہم کرنا اور نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے ۔وفد نے بتایا کہ کیپیٹل پریمیئر لیگ میں ملک کے مختلف حصوں کی نمائندگی کرنے والی8مضبوط ٹیمیں شامل ہیں جبکہ حالیہ قومی ٹرائلز کے دوران 400سے زائد باصلاحیت کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ ابھرتے ہوئے کرکٹرز کو اپنے فن کو نکھارنے کا بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے ۔گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سی پی ایل کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کرکٹ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے ۔ انہوں نے پشاور میں مستقبل میں سی پی ایل ایونٹس کے انعقاد کیلئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔اس موقع پر گورنر نے کہا کہ کھیل نوجوانوں میں نظم و ضبط، اتحاد اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس ایسے منصوبوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا جو ملک میں کھیلوں اور نوجوانوں کے بااختیار بنانے میں معاون ہوں۔