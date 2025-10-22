سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد
گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )الصفہ ویلفیئر مرکز فار دی بلائنڈ کے زیراہتمام سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد،جس میں مہمان خصوصی چیمبر رہنما خالد منہاس،پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفی ججہ، امیر مرکزی مسلم لیگ گوجرانوالہ راشد علی سندھو،عمار علی خاں،صدر کرکٹ کلب آف دی بلائنڈ مزمل ریاض، چیئرمین الصفہ عدنان محمود، وائس چیئر مین عبدالرحیم خاں، منیجنگ ڈائریکٹر ارشد علی مغل، انچارج شعبہ خواتین ثروت نسرین،شفاقت علی،محمد عارف نے گوجرانوالہ بھر سے آئے 200نابینہ خواتین و حضرات میں کپڑے اور سفید چھڑیاں تقسیم کیں۔
الصفہ ویلفیئر مرکز فار دی بلائنڈ کے زیراہتمام سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد،جس میں مہمان خصوصی چیمبر رہنما خالد منہاس،پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفی ججہ، امیر مرکزی مسلم لیگ گوجرانوالہ راشد علی سندھو،عمار علی خاں،صدر کرکٹ کلب آف دی بلائنڈ مزمل ریاض، چیئرمین الصفہ عدنان محمود، وائس چیئر مین عبدالرحیم خاں، منیجنگ ڈائریکٹر ارشد علی مغل، انچارج شعبہ خواتین ثروت نسرین،شفاقت علی،محمد عارف نے گوجرانوالہ بھر سے آئے 200نابینہ خواتین و حضرات میں کپڑے اور سفید چھڑیاں تقسیم کیں۔