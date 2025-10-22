صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد

گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )الصفہ ویلفیئر مرکز فار دی بلائنڈ کے زیراہتمام سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد،جس میں مہمان خصوصی چیمبر رہنما خالد منہاس،پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفی ججہ، امیر مرکزی مسلم لیگ گوجرانوالہ راشد علی سندھو،عمار علی خاں،صدر کرکٹ کلب آف دی بلائنڈ مزمل ریاض، چیئرمین الصفہ عدنان محمود، وائس چیئر مین عبدالرحیم خاں، منیجنگ ڈائریکٹر ارشد علی مغل، انچارج شعبہ خواتین ثروت نسرین،شفاقت علی،محمد عارف نے گوجرانوالہ بھر سے آئے 200نابینہ خواتین و حضرات میں کپڑے اور سفید چھڑیاں تقسیم کیں۔

الصفہ ویلفیئر مرکز فار دی بلائنڈ کے زیراہتمام سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد،جس میں مہمان خصوصی چیمبر رہنما خالد منہاس،پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفی ججہ، امیر مرکزی مسلم لیگ گوجرانوالہ راشد علی سندھو،عمار علی خاں،صدر کرکٹ کلب آف دی بلائنڈ مزمل ریاض، چیئرمین الصفہ عدنان محمود، وائس چیئر مین عبدالرحیم خاں، منیجنگ ڈائریکٹر ارشد علی مغل، انچارج شعبہ خواتین ثروت نسرین،شفاقت علی،محمد عارف نے گوجرانوالہ بھر سے آئے 200نابینہ خواتین و حضرات میں کپڑے اور سفید چھڑیاں تقسیم کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر