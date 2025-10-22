سیالکوٹ: نالہ ایک پر تجاوزات مسمار اراضی و اگزار
کاکے والی اور لنگڑیالی میں حفاظتی بندھ کے ساتھ اور نالے کی حدود میں 2کلو میٹر تک قائم پختہ و مستقل تجاوزات کا ہیوی مشینری سے خاتمہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی ہدایت پر نالہ ایک پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران موضع کاکے والی اور لنگڑیالی میں نالہ کے حفاظتی بندھ کے ساتھ اور اوپر نالے کی حدود میں قائم 22 پختہ و مستقل تجاوزات کو ہیوی مشینری کی مدد سے مسمار کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر نگرانی انسدادِ تجاوزات مہم کے تسلسل میں اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ رانا صفدر شبیر کی سربراہی میں نالہ ایک کے ساتھ تقریباً 2کلومیٹر طویل ایریا کو تجاوزات سے مکمل طور پر پاک کر دیا گیا۔ آپریشن کے نتیجے میں 43 مرلے زمین جس کی مالیت 5 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے ، واگزار کرالی گئی۔ آپریشن میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر و انچارج پیرا فورس افضل سیکھرا، اشرف باجوہ، واسا پولیس، محکمہ آبپاشی، ریونیو اور گیپکو کے متعلقہ افسر اور عملہ بھی شریک تھا۔ترجمان کے مطابق نالہ ایک پر تجاوزات کے خاتمے کیلئے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سیالکوٹ کی جانب سے منظم کارروائی جاری ہے ۔ اس سے قبل نالہ ایک کے نیکاپورہ تا بن پھاٹک تلواڑہ کے ایریا کو بھی تجاوزات سے پاک کیا جا چکا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ نالہ ایک سے تجاوزات کا مکمل خاتمہ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور یہ آپریشن پوری کامیابی تک جاری رہے گا۔