کامونکے : کسوکی روڈ محلہ رضا آپاد میں جگہ جگہ گندگی نالیاں بند گلیاں جوہڑ بننے لگیں
الفیروز سکول والی گلی اور دیگر میں گندا پانی نالیوں سے باہر نکلنے لگا، تعفن اٹھنا شروع،گزرنا مشکل،عملہ کو پابند کیا جائے کہ گلیوں میں ہفتہ میں دو بار صفائی کویقینی بنائے ،علاقہ مکین
کامونکے (نامہ نگار)کامونکے کے علاقہ کسوکی روڈ محلہ رضا آباد میں ناقص صفائی ستھرائی کے با عث جگہ جگہ گندگی،نالیاں گاب سے بھر گئیں، شہری سرپاا حتجاج بن گئے ،بتایا گیا ہے کہ پرانی چونگی نمبر 7 سے ملحقہ گلی ماسٹر سلیم والی ،اس کیساتھ الفیروز سکول والی گلی اور دیگر گلیوں میں نالیوں کی صفائی نہ ہونے سے گندا پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے جبکہ عملہ صفائی ہفتوں گزرنے کے باوجود چکر لگانے کی زحمت نہیں کرتا ،صفائی نہ ہونے سے گلیوں میں تعفن اٹھنا شروع ہو گیا ہے ،شہریوں اور بزرگ نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔خواتین ، طلبہ اور طالبات کو بھی گندے پانی سے گزر کر سکولوں اور کالجوں میں جاناپڑتا ہے ، علاقہ مکینوں نے صفائی کمپنی کو ابتر صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ نالیوں کی فوری صفائی کرائی جائے جبکہ عملہ صفائی کو پابند کیا جائے کہ گلیوں میں ہفتہ میں دو بار صفائی کا کام یقینی بنایا جائے تاکہ مکینوں کو ستھرا پنجاب کے نعرے کے مطابق بہتر صفائی کا نظام میسر آ سکے ۔