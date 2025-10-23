صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:شیر خوار مغوی بچی بازیاب،خاتون سمیت 3 گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات:شیر خوار مغوی بچی بازیاب،خاتون سمیت 3 گرفتار

گلی میں کھیلتے اغوا ،پولیس نے چند گھنٹوں میں معاملہ حل کر لیا ،بچی ورثا کے حوالے

گجرات(سٹی رپورٹر )تھانہ ڈنگہ پولیس نے بیکنانوالہ سے اغوا ہونے والی ایک سالہ بچی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا ،اغوا کار خاتون اور 2 ساتھی ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔تھانہ ڈنگہ پولیس کو گا ئوں بیکنانوالہ کے رہائشی محمد ارشدنے اطلاع دی کہ اس کی ایک سالہ بھتیجی کو گلی میں کھیلتے ہوئے کسی نے اغوا کرلیا ہے ۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ ڈنگہ انسپکٹر مجاہد عباس نے پولیس نفری کے ہمراہ فوراً جائے وقوعہ پر پہنچ کربچی کی تلاش کیلئے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دیں ، ایس ایچ او مجاہد عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ معلومات کی بنا پر موثر حکمت عملی کے تحت کارروائی کرکے مغویہ کوچند گھنٹوں میں بحفاظت بازیاب کرالیا۔ واقعہ میں ملوث اغوا کار ارم شہزادی سکنہ دھکڑ ،شاہ زیب سکنہ سدھوال اورکلیم اﷲ سکنہ کھاریاں کو گرفتار کرلیا گیا،بچی کو ورثا کے حوالے کردیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خصوصی افراد کیلئے منصوبے کا جامع ماسٹر پلان منظور

سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی مانیٹرنگ شروع

گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047کی دوسری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس

نہم جماعت سائنس وجنرل گروپ کے نتائج کا اعلان

ڈی جی ایس بی سی اے کو شکایت پر فیصلہ کرنے کا حکم

جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن