گجرات:شیر خوار مغوی بچی بازیاب،خاتون سمیت 3 گرفتار
گلی میں کھیلتے اغوا ،پولیس نے چند گھنٹوں میں معاملہ حل کر لیا ،بچی ورثا کے حوالے
گجرات(سٹی رپورٹر )تھانہ ڈنگہ پولیس نے بیکنانوالہ سے اغوا ہونے والی ایک سالہ بچی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا ،اغوا کار خاتون اور 2 ساتھی ملزم گرفتار کرلئے گئے ۔تھانہ ڈنگہ پولیس کو گا ئوں بیکنانوالہ کے رہائشی محمد ارشدنے اطلاع دی کہ اس کی ایک سالہ بھتیجی کو گلی میں کھیلتے ہوئے کسی نے اغوا کرلیا ہے ۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ ڈنگہ انسپکٹر مجاہد عباس نے پولیس نفری کے ہمراہ فوراً جائے وقوعہ پر پہنچ کربچی کی تلاش کیلئے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دیں ، ایس ایچ او مجاہد عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ معلومات کی بنا پر موثر حکمت عملی کے تحت کارروائی کرکے مغویہ کوچند گھنٹوں میں بحفاظت بازیاب کرالیا۔ واقعہ میں ملوث اغوا کار ارم شہزادی سکنہ دھکڑ ،شاہ زیب سکنہ سدھوال اورکلیم اﷲ سکنہ کھاریاں کو گرفتار کرلیا گیا،بچی کو ورثا کے حوالے کردیا گیا ۔