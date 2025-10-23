عزت رسول ؐوبتول کانفرنس 25 اکتوبر کو کالا شاہ کا کو میں ہو گی
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )مرکزی جماعت اہلسنت پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ سید ضمیر الحسن شاہ مشہدی نے مرکزی جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ 14 ویں عزت رسول ؐوبتول کانفرنس 25 اکتوبر بروز ہفتہ کاظمیاں شریف کالا شاہ کاکو میں ہو گی۔
تحصیل پنڈی بھٹیاں کے ناظم اعلیٰ عدنان محمود عرفانی نے کہا کہ عزت رسول و بتول کانفرنس میں منکرین ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی بڑھتی ارتداد سر گرمیوں کا نوٹس لیا جائے گا ۔ انہوں نے مزید کہا کہ علما کرام و مشائخ عظام مسلم امہ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں لائحہ عمل پیش کریں ۔