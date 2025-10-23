صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عزت رسول ؐوبتول کانفرنس 25 اکتوبر کو کالا شاہ کا کو میں ہو گی

  • گوجرانوالہ
عزت رسول ؐوبتول کانفرنس 25 اکتوبر کو کالا شاہ کا کو میں ہو گی

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )مرکزی جماعت اہلسنت پاکستان صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ سید ضمیر الحسن شاہ مشہدی نے مرکزی جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ 14 ویں عزت رسول ؐوبتول کانفرنس 25 اکتوبر بروز ہفتہ کاظمیاں شریف کالا شاہ کاکو میں ہو گی۔

تحصیل پنڈی بھٹیاں کے ناظم اعلیٰ عدنان محمود عرفانی نے کہا کہ عزت رسول و بتول کانفرنس میں منکرین ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی بڑھتی ارتداد سر گرمیوں کا نوٹس لیا جائے گا ۔ انہوں نے مزید کہا کہ علما کرام و مشائخ عظام مسلم امہ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں لائحہ عمل پیش کریں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عطائیت کیخلاف کریک ڈائون کی تیاریاں،محکمہ صحت،پولیس، انتظامیہ کی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم

بلدیاتی الیکشن میں تعلیم کی شرط نہ نان فائلر پر پابندی:ریجنل الیکشن کمشنر

ڈینگی کے خاتمہ کویقینی بنا نے کیلئے ٹیمیں متحرک ہوں،اسد مگسی

اظہر محمود کیانی کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

ایم ڈی کیٹ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد

کینال روڈ پر ایس ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائیٹ کے ساتھ 12 سو پودے لگائے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن