جامعہ گجرات :قوانینِ ٹیکس کے دائرہ کار بارے آگاہی ورکشاپ
منظم اور خوشحال معاشرے کا قیام ٹیکس کے نظام کو بہتر بنائے بغیر ممکن نہیں:مقررین
گجرات(سٹی رپورٹر )جامعہ گجرات کے سکول آف لا کے زیر اہتمام ایک تربیتی ورکشاپ ‘‘قوانینِ ٹیکس کے دائرہ کار بارے آگاہی ’’کا انعقاد حافظ حیات کیمپس میں ہوا۔حیاتین لیگل فورم کی جانب سے منعقدہ ورکشاپ کا مقصد طلبہ میں ٹیکس ادائیگی کی اہمیت و فوائد،ٹیکس گوشواروں کا سالانہ باقاعدگی سے جمع کرانا اور اثاثوں کا ڈکلیئر کرنے بارے پیشہ وارانہ اور تکنیکی مہارت و امور سے آگاہی مہیا کرنا تھا۔ دیگر مہمانان اعزاز میں انکم ٹیکس افسر جواد مہدی ، انسپکٹر انکم ٹیکس مجاہد گل، معروف ٹیکس لا ایکسپرٹ عقیل عباس ترابی ایڈووکیٹ،کوارڈی نیٹر سوسائٹی ڈاکٹر مشفق خواجہ و دیگر شامل تھے ۔ شیخ سلیم الٰہی نے کہا کہ جدید طرز حکمرانی میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کو بہتر انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے عوامی ٹیکس اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عقیل عباس ترابی ایڈووکیٹ نے ایف بی آر ٹیکس ویب پورٹل کا تعارف کر اتے ہوئے شرکا کو ٹیکس گوشوارے بھرنے اور اثاثہ جات ڈیکلیئر کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ مجاہد گل نے FBRکے سٹرکچر اور ٹیکس کے نظام پر گفتگو کی ۔ ڈاکٹرراؤ قاسم ادریس نے کہا کہ منظم اور خوشحال معاشرے کا قیام ٹیکس کے نظام کو بہتر بنائے بغیر ممکن نہیں۔