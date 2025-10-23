انجمن تحفظ ناموس اولیا کے زیر اہتمام شہنشاہ بغداد کانفرنس
غوث الا عظم کی تعلیمات ہمارے لئے مشعل راہ ہیں :مخدوم پیر سوہنا و دیگر کا خطاب
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )انجمن تحفظ ناموس اولیا و جماعت اہلسنت کے زیر اہتمام اکیسویں سالانہ شہنشاہ بغداد کانفرنس مدنی مسجد ومرکز تجلیات دربار میاں خیر محمد نون میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مخدوم پیر سوہنا ماہی چشتی نے کہا کہ غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے عقائد و نظریات سنت نبوی کے عین مطابق ہیں،یہ وہ لوگ ہیں جنکی راتیں کبھی حالت قیام اور سجدوں میں گزریں ، اولیا کرام کیلئے علم ،ایمان اور عمل بنیادی تشخص ہے ۔ علامہ شاہد محمود چشتی نے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے من پرستیوں اور تن پرستیوں کے خلاف جہاد کیا۔ فیصل ندیم کیلانی نے کہا کہ آپ مادر زاد ولی اور نجیب الطرفین ہونے کے حوالے سے درویشانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے آپ کی تعلیمات ہمارے لئے مشعل راہ ہیں۔ کانفرنس سے علامہ علی عباس سیفی، علامہ ساجد محمود رضوی ،مفتی ارشد جلالی، ڈاکٹر عدنان محمود عرفانی ،پیر اعجاز حسین و دیگر علما کرام نے بھی خطاب کیا۔