محکموں کے آڈٹ پیرا گراف پر اعتراضات کو ختم کر نے کا حکم

  • گوجرانوالہ
متعلقہ اداروں کے سربراہوں سے گزشتہ مالی سال کا ریکارڈ وصول کرکے چھان بین کاآغاز

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ ڈویژن کے صوبائی محکموں کے سالانہ آڈٹ پیرا گراف پر اعتراضات کو ختم کر نے کا حکم دیدیا گیا ، مالی بے ضابطگیوں ،ریکوری ،اخراجات ،تنخواہوں وپنشنز کی ادائیگی میں غلطیاں اور کوتاہیوں کے باعث سینکڑوں افسر وں وملازمین کے خلاف آڈٹ پیراگراف تیار کئے گئے تھے ۔آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی خصوصی ٹیموں نے پنجاب حکومت کے محکمہ حات کے گزشتہ مالی سال کے آڈٹ کا آغاز کردیا ، آڈٹ ٹیموں نے گوجرانوالہ ، سیالکوٹ،گجرات ،حافظ آباد،منڈی بہائوالدین، نارووال اور وزیر آباد میں صوبائی محکموں کے دفاتر میں آڈٹ شروع کردیا اور متعلقہ اداروں کے سربراہوں سے گزشتہ مالی سال کا ریکارڈ وصول کرکے چھان بین کاآغاز کیا، میونسپل کارپوریشنز،ضلع کونسلز،میونسپل کمیٹیوں ،واسا،جی ڈی اے ،محکمہ ایکسائز ،تعلیم ،ایجوکیشن ،ہائی ویز اور دیگر محکمہ جات کے سالانہ آڈٹ میں غلطیوں اور کوتاہیوں کا انکشاف کیاگیا اور کروڑوں روپے کے نقصانات کے آڈٹ پیرا گراف پر اعتراضات لگاد ئیے گئے جس پر آڈٹ افسر وں نے ملوث افسر وں اور ملازمین کے آڈٹ پیرا گراف لگاکر متعلقہ صوبائی سیکرٹریز کو بھجواد ئیے جس کے بعد صوبائی سیکرٹریز نے متعلقہ اداروں کے سربراہوں کو طلب کرکے آڈٹ پیراگراف کے اعتراضات ختم کرنے کی ہدایت کی اور ذمہ دار وں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔

