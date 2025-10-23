علی پور چٹھہ:گجرات یونیورسٹی کی بسیں کھٹارا،طلبہ و طالبات کیلئے سفر محال
بسوں کی کمی کے با عث طالبات کھڑے ہوکر 70 کلو میٹر سفر پر مجبور ،بسیں ٹھیکیدارکے زیر انتظام :سربراہ شعبہ ٹرانسپورٹ
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر )گجرات یونیورسٹی کی بسیں کھٹارا بن گئیں، طلبہ و طالبات کیلئے سفر محال ہو گیا ،الیکٹرک بسوں کی فراہمی کا مطالبہ زور پکڑ نے لگا ۔علی پور چٹھہ اورنواحی علاقوں سے بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات یونیورسٹی آف گجرات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ،طلبہ کی بڑھتی تعداد کے مقابلے میں ٹرانسپورٹ سہولیات ناکافی ہیں،طالبات کی اکثریت کو روزانہ 70 کلومیٹر یک طرفہ سفر کھڑے ہو کر طے کرنا پڑتا ہے ۔طلبہ و طالبات اور والدین نے یونیورسٹی انتظامیہ، ضلعی حکام اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بسوں کی حالت بہتر بنائی جائے اور اضافی بسیں فراہم کی جائیں ، دیگر شہروں کی طرح علی پور چٹھہ تا گجرات روٹ پر بھی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں تو سٹوڈنٹس فرینڈلی پالیسی ہوگی۔ یونیورسٹی آف گجرات کے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ وحید بٹ نے بتایا کہ علی پورچٹھہ زون کیلئے 6 بسیں مقرر ہیں جویونیورسٹی کی نہیں بلکہ ٹھیکیدار کے زیر انتظام ہیں ،ٹھیکیدار کو ہدایت کر دی کہ بسوں کی حالت بہتر بنائے اور ضرورت پڑنے پر تبدیل کرے ،ٹریفک پولیس نے بھی احکامات جاری کئے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ ، کمشنر اور یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ و طالبات کی سفری مشکلات کے ازالے کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں۔