صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پور چٹھہ:گجرات یونیورسٹی کی بسیں کھٹارا،طلبہ و طالبات کیلئے سفر محال

  • گوجرانوالہ
علی پور چٹھہ:گجرات یونیورسٹی کی بسیں کھٹارا،طلبہ و طالبات کیلئے سفر محال

بسوں کی کمی کے با عث طالبات کھڑے ہوکر 70 کلو میٹر سفر پر مجبور ،بسیں ٹھیکیدارکے زیر انتظام :سربراہ شعبہ ٹرانسپورٹ

علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر )گجرات یونیورسٹی کی بسیں کھٹارا بن گئیں، طلبہ و طالبات کیلئے سفر محال ہو گیا ،الیکٹرک بسوں کی فراہمی کا مطالبہ زور پکڑ نے لگا ۔علی پور چٹھہ اورنواحی علاقوں سے بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات یونیورسٹی آف گجرات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ،طلبہ کی بڑھتی تعداد کے مقابلے میں ٹرانسپورٹ سہولیات ناکافی ہیں،طالبات کی اکثریت کو روزانہ 70 کلومیٹر یک طرفہ سفر کھڑے ہو کر طے کرنا پڑتا ہے ۔طلبہ و طالبات اور والدین نے یونیورسٹی انتظامیہ، ضلعی حکام اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بسوں کی حالت بہتر بنائی جائے اور اضافی بسیں فراہم کی جائیں ، دیگر شہروں کی طرح علی پور چٹھہ تا گجرات روٹ پر بھی الیکٹرک بسیں چلائی جائیں تو سٹوڈنٹس فرینڈلی پالیسی ہوگی۔ یونیورسٹی آف گجرات کے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ وحید بٹ نے بتایا کہ علی پورچٹھہ زون کیلئے 6 بسیں مقرر ہیں جویونیورسٹی کی نہیں بلکہ ٹھیکیدار کے زیر انتظام ہیں ،ٹھیکیدار کو ہدایت کر دی کہ بسوں کی حالت بہتر بنائے اور ضرورت پڑنے پر تبدیل کرے ،ٹریفک پولیس نے بھی احکامات جاری کئے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ ، کمشنر اور یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ و طالبات کی سفری مشکلات کے ازالے کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خصوصی افراد کیلئے منصوبے کا جامع ماسٹر پلان منظور

سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی مانیٹرنگ شروع

گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047کی دوسری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس

نہم جماعت سائنس وجنرل گروپ کے نتائج کا اعلان

ڈی جی ایس بی سی اے کو شکایت پر فیصلہ کرنے کا حکم

جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن