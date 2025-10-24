تھانہ گلیانہ کے علاقہ میں ڈاکو کئی افراد کولوٹ کر فرار
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)تھانہ گلیانہ کے علاقہ میں واردات ،3 ڈاکو کئی افراد کولوٹ کر فرارہوگئے ۔جمعرات کی صبح پنجوڑیاں اور لمے شریف کے رہائشی لوگ کھاریاں جارہے تھے کہ سہنہ قبرستان کے قریب ڈاکوؤں نے ان کو گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل فونز سے محروم کردیا،ڈاکو جاتے ہوئے موبائل فونز جھاڑیوں میں پھینک کرفرار ہوگئے
