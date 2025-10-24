صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولنگ پولیس کی ا نسدادِسموگ آگاہی واک،پمفلٹس تقسیم

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)گوجرانوالہ ریجن کی پٹرولنگ پولیس ٹیموں نے انسدادِسموگ کیلئے شہریوں میں آگاہی کیلئے واک کا اہتمام کیا اور پمفلٹس تقسیم کئے ۔ شہریوں کوسموگ کے بڑھتے خطرات انسانی صحت پر اثرات اور اسکے تدارک کیلئے احتیاطی تدابیر بارے معلومات فراہم کی گئیں۔اس موقع پر بتایاگیاکہ۔۔۔

دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں سموگ کا سبب بنتی ہیں ان کیخلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔ سموگ سے بچاؤ کیلئے سب کو ملکر کوششیں کرنی چاہئیں۔ ایس پی پٹرولنگ سہیل فاضل نے ہدایت کی ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جائے ، کسان دھان کی فصل کی کٹائی پراسکی باقیات کو آگ نہ لگائیں ،سموگ کیخلاف اقدامات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی۔

 

