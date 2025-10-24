صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوقا گینگ کے دوملزم گرفتار اڑھائی لاکھ و اسلحہ برآمد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ سوہدرہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لیاقت عرف لوقا گینگ کے 2 ملزمو ں کو گرفتار کر کے 2لاکھ50ہزارروپے اور اسلحہ برآمد کر لیا ۔ ایس ایچ او سوہدرہ سب انسپکٹر مختار باجوہ نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے لیاقت عرف لوقااورقیصر عمران کو گرفتار کر لیا ۔

