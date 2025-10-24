کاشتکار بہترپیدوار کیلئے جدید طریقۂ کاشت اپنائیں:اعظم مغل
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )پرنسپل ایگریکلچر آفیسر /اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع) گوجرانوالہ اعظم مغل نے عمر مغل ایگریکلچر کمپنی جی ٹی روڈ چیانوالی کا دورہ کیا،کاشتکاروں اور زراعت سے وابستہ افراد سے ملاقات پر فصلوں کی بہتر پیداوار، جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا۔ اعظم مغل نے کہا حکومت کسانوں کی بہبود اور زرعی ترقی کیلئے متعدد منصوبے شروع کر چکی ہے ۔
کاشتکار جدید طریقۂ کاشت، متوازن کھاد وں کے استعمال اور پانی کے مؤثر انتظام پر عمل کر کے فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کر سکتے ہیں۔انہوں نے عمر مغل ایگریکلچر کمپنی کے سی ای او عمر مغل کا کسانوں کومشینی کاشت کے سلسلہ میں عملی رہنمائی فراہمی پر شکریہ ادا کیااور کسانوں کومحکمانہ سہولیات کی بروقت فراہمی کیلئے ہدایات دیں۔