صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاشتکار بہترپیدوار کیلئے جدید طریقۂ کاشت اپنائیں:اعظم مغل

  • گوجرانوالہ
کاشتکار بہترپیدوار کیلئے جدید طریقۂ کاشت اپنائیں:اعظم مغل

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )پرنسپل ایگریکلچر آفیسر /اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت (توسیع) گوجرانوالہ اعظم مغل نے عمر مغل ایگریکلچر کمپنی جی ٹی روڈ چیانوالی کا دورہ کیا،کاشتکاروں اور زراعت سے وابستہ افراد سے ملاقات پر فصلوں کی بہتر پیداوار، جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا۔ اعظم مغل نے کہا حکومت کسانوں کی بہبود اور زرعی ترقی کیلئے متعدد منصوبے شروع کر چکی ہے ۔

کاشتکار جدید طریقۂ کاشت، متوازن کھاد وں کے استعمال اور پانی کے مؤثر انتظام پر عمل کر کے فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کر سکتے ہیں۔انہوں نے عمر مغل ایگریکلچر کمپنی کے سی ای او عمر مغل کا کسانوں کومشینی کاشت کے سلسلہ میں عملی رہنمائی فراہمی پر شکریہ ادا کیااور کسانوں کومحکمانہ سہولیات کی بروقت فراہمی کیلئے ہدایات دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ