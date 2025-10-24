صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول پمپ مالک سمیت چار افراد کا چیکنگ کیلئے آئی ٹیم پر تشدد

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نامہ نگار)پٹرول پمپ مالک سمیت چار افراد کا چیکنگ کیلئے آنے والی ٹیم پر تشدد ،تھانہ بمبانوالہ پولیس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کرلیا۔ بمبانوالہ میں شکایات پر آصف انسٹر کٹر سول ڈیفنس نے ٹیم کے ہمراہ چھاپہ ماراتوپٹرول پمپ مالک اور تین نامعلوم افرد نے بد تمیزی کی لڑائی جھگڑا کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ۔

