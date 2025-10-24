پٹرول پمپ مالک سمیت چار افراد کا چیکنگ کیلئے آئی ٹیم پر تشدد
ڈسکہ(نامہ نگار)پٹرول پمپ مالک سمیت چار افراد کا چیکنگ کیلئے آنے والی ٹیم پر تشدد ،تھانہ بمبانوالہ پولیس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کرلیا۔ بمبانوالہ میں شکایات پر آصف انسٹر کٹر سول ڈیفنس نے ٹیم کے ہمراہ چھاپہ ماراتوپٹرول پمپ مالک اور تین نامعلوم افرد نے بد تمیزی کی لڑائی جھگڑا کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ۔
پٹرول پمپ مالک سمیت چار افراد کا چیکنگ کیلئے آنے والی ٹیم پر تشدد ،تھانہ بمبانوالہ پولیس نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کرلیا۔ بمبانوالہ میں شکایات پر آصف انسٹر کٹر سول ڈیفنس نے ٹیم کے ہمراہ چھاپہ ماراتوپٹرول پمپ مالک اور تین نامعلوم افرد نے بد تمیزی کی لڑائی جھگڑا کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ۔