محنت کش خاتون کی حویلی پر قبضہ کی کوشش ،مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
محنت کش خاتون کی حویلی پر قبضہ کی کوشش ،مقدمہ درج

ڈسکہ(نامہ نگار)محنت کش خاتون کی حویلی پر قبضہ کی کوشش،تھانہ بمبانوالہ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔ بھکھڑیوالی کی عذرا بی بی اپنی بیٹی نجمہ شہزادی کے ہمراہ حویلی میں موجود تھی کہ محمد خاں وغیرہ 15اور6نامعلوم ملزموں نے ہوا ئی فائرنگ کر تے مویشی کھول کر بھگا نا شروع کردیئے ۔ملزموں نے عذرا بی بی کی بیٹی نجمہ شہزادی کو زدوکوب کیا وجہ عناد یہ ہے کہ ملزم خاتون کی حویلی ہتھیانا چاہتے تھے ۔

