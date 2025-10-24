اجتماعات میں شر انگیز تقاریر سے اجتناب کیا جائے :ایس پی صدر
تتلے عالی(نامہ نگار)ایس پی صدر گوجرانوالہ مرزا بلال حسن نے کہا ہے کہ جمعہ ومذہبی اجتماعات میں شر انگیز تقاریر سے اجتناب کیا جائے تاکہ علاقہ میں اخوت،بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے میں مددملے ۔وہ تھانہ تتلے عالی میں مقامی علما وتاجروں کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے ۔ ڈی ایس پی نوشہرہ ورکاں عمران بیگ،ایس ایچ او تھانہ تتلے عالی رانا وکیل خان، پیر عبدالغفار شاہ، قاری شاہد افضال رضوی، عبدالرحمن گادی،سیٹھ عبدالسلاام ظہیر،گلفام خان ،حبیب الرحمن ودیگر شریک تھے ۔
