واسا ملازم کو قتل کی دھمکیاں دینے پرمقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
واسا ملازم کو قتل کی دھمکیاں دینے پرمقدمہ درج

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )پیپلز کالونی پولیس نے واسا ملازم کو قتل سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے اور کار سرکار میں مداخلت کرنے پر شہری کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔ریکوری افیسر ابتسام کی جانب سے تھانہ میں درج ایف ائی ار کے مطابق وہ ریکوری کے سلسلے میں محلہ شمس آباد میں حیدر کے گھر گیا جو واسا کا ڈیفالٹر تھا ، ریکوری بارے استفسار کیا تو ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا ۔پولیس نے تفتیش شروع کر دی ۔

