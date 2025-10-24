صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر نیٹ کی قیمتی تار چوری

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )چور انٹر نیٹ والی تار مالیتی ایک لاکھ دس ہزار روپے لے گئے ۔ گوجرانوالہ بینک موڑ کے رہائشی جبران رشید کی انٹر نیٹ کمپنی 25سال سے آرمی کے ساتھ کام کررہی ہے ۔گزشتہ روز انٹرنیٹ بند ہونے پر سٹی سکول اقبال ٹاؤن کے قریب چیک کیا توپتہ چلا کہ100میٹر کی قیمتی تارچوری کرلی گئی ہے ۔

