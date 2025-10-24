لیگی رہنما نے ملک اور بٹ برادری میں صلح کروادی
راہوالی (نمائندہ دنیا )سیاسی سماجی شخصیت مسلم لیگی رہنما چودھری نفیس مہر نے منڈیالہ وڑائچ میں ملک اور بٹ برادری کی بڑھتی ہوئی کشید گی ختم کرکے مسجد میں بٹھا کر اہلیان منڈیالہ وڑائچ کی کثیر تعداد اور مختلف برادریوں کے معززین کی موجود گی میں صلح کروادی ۔دونوں فریقین میں اختلافات ختم اور علاقہ پرامن ہو گیا ،فریقین نے ایک دوسرے کوگلے لگایا ۔موقع پر موجود عوام نے نفیس مہر کی کاوش کو سراہا اور مبارکباد پیش کی۔
