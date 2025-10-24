مختلف حادثات میں متعددافراد زخمی
کامونکے (نامہ نگار)مختلف حادثات میں متعددافراد زخمی ہوگئے ۔ ٹبہ محمد نگر کا چھبیس سالہ ابوہریرہ موٹر سائیکل سے گرکر شدید زخمی ہوگیا۔دیگر ٹریفک حادثات میں سولہ سالہ شازب، چالیس سالہ خورشید، بتیس سالہ وقار، پچاس سالہ خادم، پینتیس سالہ انعم اور بائیس سالہ علی شدید زخمی ہوگئے جبکہ لائن پار کا جبار چھت سے نیچے اُترتے سیڑھیوں سے گرکر شدید زخمی ہوگیا ۔زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کردیا گیا ۔
