2 منشیات فروش 10 لٹر شراب سمیت پکڑے گئے
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)مختلف مقامات پر 2 منشیات فروش 10 لٹر شراب سمیت پکڑے گئے ۔ تھانہ سمبڑیال پولیس نے دوران گشت پل نہر اپر چناب ملکھانوالہ سے مشکوک شخص عمران سے دوران تلاشی 5لٹرشراب جبکہ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ ٹکا سٹاپ پر ملزم شیرا زسے 5 لٹر شراب برآمد کر کے مقدمات درج کرلیے ۔
