خسرہ سے بچاؤ اورقومی مہم کے حوالے سے اجلاس
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ڈی سی آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر عمر منیر اور ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر صالب کی زیر صدارت خسرہ سے بچاؤ اور قومی مہم کے حوالے سے آگاہی اجلاس ہوا، محکمہ کے افسروں، ڈاکٹرز،فیلڈ عملے اور متعلقہ سٹاف نے شرکت کی۔ اجلاس میں 17 تا 29 نومبر تک جاری رہنے والی خسرہ سے بچاؤ مہم کی تیاریوں، اہداف اور انتظامی امور پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
ڈاکٹر عمر منیر نے خطاب میں کہا خسرہ خطرناک مگر قابلِ تدارک بیماری ہے ، اسکے خاتمے کے لیے والدین کا تعاون نہایت ضروری ہے ۔ 12 روزہ مہم کے دوران چھے ماہ سے پانچ سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کی جائیگ اور فیلڈ ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کی ویکسی نیشن یقینی بنائیں گی۔ ڈاکٹر صالب نے والدین، اساتذہ اور کمیونٹی لیڈرز سے اپیل کی کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں بھرپور تعاون کریں تاکہ ضلع بھر میں کوئی بچہ خسرہ جیسی بیماری سے متاثر نہ ہو۔