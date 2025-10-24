صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامران اولکھ کی حمایت کا اعلان

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)سیالکوٹ بار کی قیادت نے پنجاب بار کونسل گوجرانوالہ سیٹ کے امیدوار چودھری کامران اولکھ کیحمایت کا اعلان کردیا۔ کامران اولکھ نے انتخابی مہم کے سلسلے میں سیالکوٹ کچہری کا دورہ کیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار عرفان وڑائچ اور جنرل سیکرٹری نے ساتھی وکلاء کے ہمراہ انکی مکمل حمایت کا اعلان کیا ۔

