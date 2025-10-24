صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام پر عملدرآمد کیلئے جائزہ اجلاس

  • گوجرانوالہ
ستھرا پنجاب پروگرام پر عملدرآمد کیلئے جائزہ اجلاس

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی زیرصدارت ستھرا پنجاب پروگرام پر عملدرآمد کیلئے شام کا جائزہ اجلاس، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز (سٹی، اقرا مبین، صدر، فیصل مجید، وزیرآباد،عبدالقدیر زرقون، کامونکی، ڈاکٹر زرغونہ خالد، نوشہرہ ورکاں، جواد حسین پیرزادہ)، گوجرانوالہ کی تمام تحصیلوں کے منیجرز اور کنٹریکٹرز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اور غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

