امن و امان کا قیام اولین ترجیح ڈ ی سی،ڈی پی او حافظ آباد
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق اور ڈی پی او عاطف نذیر نے کہا ہے کہ امن و امان کا قیام، شہریوں اور سرکاری املاک کا تحفظ اداروں کی اولین ترجیح ہے ۔ شر انگیزوں کیخلاف فوری سخت کارروائی کی جائیگی۔علماامن و امان کے قیام کیلئے کردار ادا کریں۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار ضلعی امن کمیٹی کے اجلا س کی صدار ت کر تے ہوئے کیا۔
ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق اور ڈی پی او عاطف نذیر نے کہا ہے کہ امن و امان کا قیام، شہریوں اور سرکاری املاک کا تحفظ اداروں کی اولین ترجیح ہے ۔ شر انگیزوں کیخلاف فوری سخت کارروائی کی جائیگی۔علماامن و امان کے قیام کیلئے کردار ادا کریں۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار ضلعی امن کمیٹی کے اجلا س کی صدار ت کر تے ہوئے کیا۔