صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹوں کابھٹہ سیل ،دورسرے کے مالک کو ایک لاکھ جرمانہ

  • گوجرانوالہ
اینٹوں کابھٹہ سیل ،دورسرے کے مالک کو ایک لاکھ جرمانہ

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد نرجس خاتون جعفری نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اینٹیں بنانے والے ایک بھٹے کو سیل جبکہ ایک بھٹہ کے مالک کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا۔اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نوید احمد نے ونیکے تارڑ پر چھا پہ مار کر بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی چلنے والے بھٹے کو سیل کر دیاجبکہ گھڑی غوث میں بھٹہ مالک کو جر مانہ کیا ۔

اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد نرجس خاتون جعفری نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اینٹیں بنانے والے ایک بھٹے کو سیل جبکہ ایک بھٹہ کے مالک کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا۔اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نوید احمد نے ونیکے تارڑ پر چھا پہ مار کر بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی چلنے والے بھٹے کو سیل کر دیاجبکہ گھڑی غوث میں بھٹہ مالک کو جر مانہ کیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایمرسن یونیورسٹی کا مالی بحران سنگین،ڈیلی ویجز کی تنخواہیں رک گئیں

میلسی:پیرا فورس کا تجاوزات کے خاتمے کیلئے گرینڈ آپریشن

خانیوال میں شرپسند عناصر و غیر قانونی افراد کیخلاف اتحاد

محرر پولیس اور عوام کے درمیان پہلا رابطہ، ڈی پی او

ریاست کی رِٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی،عثمان طاہر

میاں چنوں :بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ