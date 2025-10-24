اینٹوں کابھٹہ سیل ،دورسرے کے مالک کو ایک لاکھ جرمانہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد نرجس خاتون جعفری نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اینٹیں بنانے والے ایک بھٹے کو سیل جبکہ ایک بھٹہ کے مالک کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا۔اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نوید احمد نے ونیکے تارڑ پر چھا پہ مار کر بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی چلنے والے بھٹے کو سیل کر دیاجبکہ گھڑی غوث میں بھٹہ مالک کو جر مانہ کیا ۔
