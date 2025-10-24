صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹالز کاصفایا،سرکاری اراضی واگزار

  • گوجرانوالہ
سٹالز کاصفایا،سرکاری اراضی واگزار

موترہ(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ نے میونسپل کمیٹی کی ٹینکی نمبر 1کے اردگرد مانیٹرنگ آفیسر ریگولیشن اور عملہ کی ملی بھگت سے لگے ٹھیلے اور سٹالز کیخلاف دوبارہ آپریشن کرکے سرکاری اراضی واگزارکروالی ۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کے اس اقدام کوسراہا۔

اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ نے میونسپل کمیٹی کی ٹینکی نمبر 1کے اردگرد مانیٹرنگ آفیسر ریگولیشن اور عملہ کی ملی بھگت سے لگے ٹھیلے اور سٹالز کیخلاف دوبارہ آپریشن کرکے سرکاری اراضی واگزارکروالی ۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کے اس اقدام کوسراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تحصیل سرگودھا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ناقص صفائی ،ٹھیکیدار پر اظہاربرہمی

واسا بورڈ آف گورنرز کا پہلا اجلاس، پہلے بجٹ کی منظوری

یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیرِ اہتمام انسدادِ منشیات سیمینار،واک

سیلاب کی وجہ سے ریلوے ٹریک متاثر ،ٹرینوں کا روٹ بند :نثا ر گجر

قیامِ امن، مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کیلئے اجلاس

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا ڈی ایچ کیو اسپتال کے ٹراما سینٹر کا معائنہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ