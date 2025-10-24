سٹالز کاصفایا،سرکاری اراضی واگزار
موترہ(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ نے میونسپل کمیٹی کی ٹینکی نمبر 1کے اردگرد مانیٹرنگ آفیسر ریگولیشن اور عملہ کی ملی بھگت سے لگے ٹھیلے اور سٹالز کیخلاف دوبارہ آپریشن کرکے سرکاری اراضی واگزارکروالی ۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کے اس اقدام کوسراہا۔
