ضلعی پولیس کی امن وامان پر علما اہلسنت سے خصوصی ملاقاتیں
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر گوجرانوالہ ایاز سلیم کی ہدایت پر ضلعی پولیس کی امن وامان کے قیام پر علماکرام خصوصاً علما اہلسنت والجماعت سے خصوصی ملاقاتیں،ایس پی سٹی شاہد رشید اور ایس پی سول لائن عمرا ن خان ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے مختلف مکاتبِ فکر کے علما خصوصاً اہلِ سنت کے علما ء سے خصوصی ملاقاتیں کیں۔
سٹی پولیس آفیسر گوجرانوالہ ایاز سلیم کی ہدایت پر ضلعی پولیس کی امن وامان کے قیام پر علماکرام خصوصاً علما اہلسنت والجماعت سے خصوصی ملاقاتیں،ایس پی سٹی شاہد رشید اور ایس پی سول لائن عمرا ن خان ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے مختلف مکاتبِ فکر کے علما خصوصاً اہلِ سنت کے علما ء سے خصوصی ملاقاتیں کیں۔