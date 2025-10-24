گجرات :فلنگ سٹیشن کا افتتاح
گجرات (نامہ نگار )ممتاز بزنس مین ، چیئرمین پرواز گروپ آف کمپنیز حافظ اشفاق انور، حاجی الیاس نے فیتہ کاٹ کر چوہدری انور اینڈ سنز فلنگ سٹیشن کا افتتاح کیا۔ ممتاز بزنس مین چودھری شہزاد انور (پرواز فین)کی طرف سے فلنگ سٹیشن کے نئے کاروبار کی پروقار تقریب جی ٹی روڈ کٹھالہ چناب انکلیو میں ہوئی۔ اس موقع پر مہمانوں کا استقبال حافظ اشفاق انور، علی عثمان، شہزاد انو رنے کیا۔
