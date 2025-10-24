صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا)محلہ دار کا شکایت کرنے پرمحنت کش میاں بیوی پر تشدد،ڈنڈے سوٹے مار مار کر شدید زخمی کردیا ۔محلہ سعودی عرب راہوالی میں ہمسائیہ ظفر اقبال کے جانورکے گوبر سے نالی بند ہوجاتی تھی کہ محنت کش صابر نے اس بابت ظفر کوشکایت کی جو طیش میں آگیا ،صابر بیوی بچوں کے ہمراہ گھر موجود تھا کہ ظفر اپنے ساتھی کے ہمراہ آگیا اورصابر کی بیوی صغراں پر تشددشروع کردیا کیا، صابر آگے بڑھا تو اسے بھی ڈنڈوں سے مار مار کر شدید زخمی کردیا۔ مقدمہ درج کرلیاگیا۔

