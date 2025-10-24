حافظ مشتاق کیلئے دعائیہ تقریب آج
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ممتا ز عالم دین،معروف کالم نگار،مصنف کتاب تاریخ وزیرآباد، مسلم لیگ (ن) کے جنرل سیکرٹری حافظ مشتاق کوکب مرحوم کے ایصال ثواب کی آج بروز جمعتہ المبارک بعد از نماز جمعہ جامع مسجد غوثیہ محلہ محمد نگر ریلوے کالونی وزیرآباد میں ہوگی۔ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی اور اجتماعی دعا ہوگی۔
