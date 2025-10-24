صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد فلسطین، اسرائیل کے خاتمے کی جدوجہد جاری رہے گی، مشتاق غنی

  • گوجرانوالہ
آزاد فلسطین، اسرائیل کے خاتمے کی جدوجہد جاری رہے گی، مشتاق غنی

سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا )سابق سینیٹر مشتاق غنی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خاتمے اورفلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے ۔ ہم غزہ ناکہ بندی کو بار بار توڑیں گے ، غزہ میں نسل کشی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے ڈار ہائوس میں تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار، صاجنرادہ حامد رضا، مرکزی رہنما عمر فاروق ڈار، سٹی صدر میاں اعجاز جاوید، عمران ڈار، سیکرٹری اطلاعات ونشریات میاں شان قمر ودیگر سے ملاقات پر گفتگو کرتے کیا۔سینیٹر مشتاق غنی نے ریحانہ ڈار کی پارٹی کیلئے قربانیوں کوسراہا۔

سابق سینیٹر مشتاق غنی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خاتمے اورفلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے ۔ ہم غزہ ناکہ بندی کو بار بار توڑیں گے ، غزہ میں نسل کشی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے ڈار ہائوس میں تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار، صاجنرادہ حامد رضا، مرکزی رہنما عمر فاروق ڈار، سٹی صدر میاں اعجاز جاوید، عمران ڈار، سیکرٹری اطلاعات ونشریات میاں شان قمر ودیگر سے ملاقات پر گفتگو کرتے کیا۔سینیٹر مشتاق غنی نے ریحانہ ڈار کی پارٹی کیلئے قربانیوں کوسراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں 982ڈینگی کیسز، کراچی میں زیادہ مریض رپورٹ

واٹر کارپوریشن کے کمپلین مینجمنٹ سینٹر کو ایک سال مکمل

بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤکی مہم 3نومبر سے شروع

گلشن حدیدمیں3 ماہ سے پانی کی بندش،چیف سیکریٹری کانوٹس

پارٹی نے خواتین کی فلاح کیلئے تاریخی اقدامات کئے ، فریال تالپور

کراچی پریس کلب میں دیوالی کی تقریب ہندو برادری کے اہم رہنماؤں کی شرکت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ