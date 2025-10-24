آزاد فلسطین، اسرائیل کے خاتمے کی جدوجہد جاری رہے گی، مشتاق غنی
سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا )سابق سینیٹر مشتاق غنی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خاتمے اورفلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے ۔ ہم غزہ ناکہ بندی کو بار بار توڑیں گے ، غزہ میں نسل کشی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے ڈار ہائوس میں تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار، صاجنرادہ حامد رضا، مرکزی رہنما عمر فاروق ڈار، سٹی صدر میاں اعجاز جاوید، عمران ڈار، سیکرٹری اطلاعات ونشریات میاں شان قمر ودیگر سے ملاقات پر گفتگو کرتے کیا۔سینیٹر مشتاق غنی نے ریحانہ ڈار کی پارٹی کیلئے قربانیوں کوسراہا۔
