صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مستحق خواتین بی آئی ایس پی ڈسکہ مرکز پر خوار ہونے لگیں

  • گوجرانوالہ
مستحق خواتین بی آئی ایس پی ڈسکہ مرکز پر خوار ہونے لگیں

ڈسکہ(نامہ نگار)مستحق خواتین بی آئی ایس پی ڈسکہ کے اکلو تے مرکز پر خوار ہونے لگیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اندراج کیلئے تحصیل میں صرف ایک ہی سنٹر جنڈو روڈ پر قائم ہے جہاں روزانہ سینکڑوں خواتین صبح سویرے پہنچتی ہیں مگر باری کے انتظار میں شام تک لائنوں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق خواتین کے لئے بیٹھنے کیلئے کرسیاں اورپینے والے صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں حکومت کو مزید مراکز قائم کرنے چاہئیں تاکہ خواتین کو باعزت اور آسان طریقے سے مالی امداد کے اندراج کی سہولت مل سکے۔

عینی شاہدین کے مطابق خواتین کے لئے بیٹھنے کیلئے کرسیاں اورپینے والے صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں حکومت کو مزید مراکز قائم کرنے چاہئیں تاکہ خواتین کو باعزت اور آسان طریقے سے مالی امداد کے اندراج کی سہولت مل سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ