مستحق خواتین بی آئی ایس پی ڈسکہ مرکز پر خوار ہونے لگیں
ڈسکہ(نامہ نگار)مستحق خواتین بی آئی ایس پی ڈسکہ کے اکلو تے مرکز پر خوار ہونے لگیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اندراج کیلئے تحصیل میں صرف ایک ہی سنٹر جنڈو روڈ پر قائم ہے جہاں روزانہ سینکڑوں خواتین صبح سویرے پہنچتی ہیں مگر باری کے انتظار میں شام تک لائنوں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق خواتین کے لئے بیٹھنے کیلئے کرسیاں اورپینے والے صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں حکومت کو مزید مراکز قائم کرنے چاہئیں تاکہ خواتین کو باعزت اور آسان طریقے سے مالی امداد کے اندراج کی سہولت مل سکے۔
