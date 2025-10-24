صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :درجن بھر وارداتیں،لاکھوں روپے ،سامان لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی دو وارداتوں میں تین افراد کو لوٹ لیا گیا۔گذشتہ رات ایمن آباد کے سیلزمین عثمان سے دو ڈاکو بیاسی ہزار چھین کر لے گئے ۔ ممتاز آباد کے شیر علی اور اُسکے دوست فہد سے تین ڈاکو آدھورائے کے قریب تیرہ ہزار پانچ سو اور دو موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔

نواحی گاؤں ہرپوکی کے احسن کی موٹر سائیکل چور گھر کے باہر سے ،ڈیرہ امیر افضل کے شہزاد کے کارخانہ سے 71 کلو پیتل اور بجلی کی موٹر وغیرہ،قلعہ سوکھا سنگھ کے اورنگزیب کے گھر سے آہنی سامان،نواحی گاؤں لومبڑہ کے ناصر کی حویلی سے دو موٹرسائیکلیں اور دو بھیڑیں ،ٹبہ محمد نگر کے سجاد کا موبائل گھر سے ،ممتاز آباد کے مجاہد کی کینٹین کی کھڑکی توڑ کر ہزاروں کے سگریٹ و دیگر سامان اورواہنڈو کے عبدالقیوم کی موٹر سائیکل لے گئے جبکہ موضع ننگل دونا سنگھ کے زمینداروں ذیشان، گلفام، ارسلان اور ارشاد کے کھیتوں سے بجلی کی موٹریں چوری ہوگئیں۔پولیس نے مقدمات درج کرلیے ۔

 

