ریٹائرورکرز کو بھی طبی سہولیات دی جائیں،چودھری اشرف
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)صوبائی سطح پر ورکرز کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میڈیکل سہولیات جاری رکھی جائیں۔ ان خیالات کا اظہارورکرز فیڈریشن ناردرن پنجاب کے صدر چودھری اشرف نے صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت منشا اﷲ بٹ سے ملاقات میں کیا۔ انہوں نے سیالکوٹ میں لیبر ڈائریکٹوریٹ کے قیام، سوشل سکیورٹی ڈسپنسریوں میں میڈیسن کی متواتر فراہمی پر بھی زور دیا۔
اس موقع پر مرکزی چیئرمین PWF چو دھری عبد الرحمن عاصی نے لیبر کوڈ کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے ،ہنر مند اور غیر ہنر مند کی اجرت کے علیحدہ علیحدہ تعین،بھٹہ ورکرز اور ڈومیسٹک ورکرز کی سوشل سکیورٹی میں رجسٹریشن، لیبر کمیٹیوں میں حقیقی لیبر نمائندوں کی شمولیت، صنعتی اداروں میں پیشہ ورانہ صحت و سلامتی کی یقینی فراہمی، صوبائی سطح پر سہ فریقی لیبر کانفرنس کے انعقاد کا چارٹر پیش کیا۔